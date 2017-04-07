В чём отличия между 4K, Full HD и т.д.

За последние годы эволюция экранов достигла такого прогресса, что мало кого можно удивить качественной картинкой на Full HD разрешении в 1920х1080 точек с частотой 120 Гц. Казалось, бы что ещё для наслаждения от просмотра нужно? Но Full HD уже не предел мечтаний. На рынке уже вовсю продаются модели с 4К и Ulta HD разрешением.

4K — обозначение разрешающей способности в цифровом кинематографе и компьютерной графике, примерно соответствующее 4000 пикселей по горизонтали.

Небольшое замечание по поводу Частоты которая применима к экранам различного разрешения. Что она даёт? Это (грубо говоря и упрощенно объясняя) скорость мерцания Вашего экрана и связанная с этим задержка между кадрами изображения. Чем ниже частота — тем хуже воспринимается смена кадров: они становятся «рваными». Напротив, чем выше — тем меньше пауза между кадрами, изображение становится плавным и хорошо воспринимается.

Разница между HD, UHD, 4K и 8K

Телевизоры высокой четкости (HDTV) являются стандартом, который используется уже в течение последнего десятилетия. Сейчас трудно зайти в магазин и купить телевизор, который не является по меньшей мере HD Ready, что означает «способный отображать разрешение 1280 х 720 точек (720p)». Но абсолютное большинство современных телевизоров, которое можно купить, являются Full HD, что означает «способный отображать с разрешением 1920 х 1080 точек (1080p)».

Буква «p» в обоих вариантах означает прогрессивный, а это означает, что все изображение рисует каждую строку кадра последовательно, и таких строчек 720 или 1080 соответственно. Альтернативой является буква «i«, которая означает чересстрочная развертка (1080i является стандартом HDTV). Нечетные и четные строки отображаются поочерёдно в каждом кадре, что приводит к небольшому ухудшению качества изображения.

Термин 4K относится к любому формату дисплея с разрешением по горизонтали около 4000 пикселей. Это немного сбивает с толку, так как в более низких разрешениях формат записывают значением количества пикселов по вертикали, т.е. 1080i или 720p.

UHD или Ultra HD — тоже самое что и 4К, за исключением одного: он больше подходит для потребителей и телевидения, также имеет меньшее разрешение 3840×2160 точек (2К), чем 4К.

Таким образом:

( DCI ) стандарт Digital Cinema Initiatives — профессиональный производственный стандарт, который является наиболее распространенным для цифрового производства под разрешение 4096 х 2160 точек.

) стандарт Digital Cinema Initiatives — профессиональный производственный стандарт, который является наиболее распространенным для цифрового производства под разрешение 4096 х 2160 точек. UHD-1, часто называют 4K UHD или просто 4K, а иногда, как 2160p, который стал стандартном для телевизоров, имеющих разрешение 3840 х 2160 точек, которое в четыре раза превышает количество пикселей в формата Full HD.

Большинство современных телевизоров UHD-1 не использует более широкое соотношение сторон DCI 4K, так как оно не годится для большинства телевизионного контента.

Существует также формат Full HD Ультра, иногда его называют 8K, он имеет разрешение 7620 х 4320 точек. На Яндекс Маркете представлено несколько телевизоров, которые могут похвастать таким разрешением экрана и безупречной картинкой, но рекомендуется выбирать телевизор Full HD Ultra с диагональю не менее 85 дюймов. На меньшей диагонали Вы просто не увидите всё великолепие картинки, которое возможно на 8К.

4K vs. UHD

Простейший способ определения разницы между 4K и UHD таков: 4K это профессиональный производственный стандарт, а UHD это потребительский дисплей и стандарт вещания. Чтобы узнать, почему их так часто путают, давайте взглянем на историю этих двух терминов.

Термин “4K” изначально происходит из консорциума цифрового кино DCI (Digital Cinema Initiatives), который стандартизирует спецификации для производства цифрового кино. В этом случае 4К это разрешение 4096 на 2160 пикселей, что в четыре раза больше, чем предыдущий стандарт цифровой обработки и проекции (2K или 2048 х 1080). 4К это стандарт не только разрешения, он также определяет, как кодируется контент. DCI 4K сжимается с помощью JPEG 2000, может иметь битрейт до 250Мбит и использует 12-битную 4: 4: 4 глубину цвета.

Ultra High Definition, или UHD для краткости это следующая ступень Full HD, официального названия дисплея разрешением 1920 х 1080. UHD увеличивает разрешение до 3840 х 2160. Это не тоже самое, что 4K, так как разрешение 4К выше, но, тем не менее, почти каждый телевизор или монитор с разрешением UHD рекламируются, как 4К. Конечно, есть панели с разрешением 4096 х 2160 и соотношением сторон 1.9:1, но подавляющее большинство это 3840 х 2160 с соотношением 1.78:1.

Почему не 2160p?

Безусловно, производители знают разницу между 4K и UHD. Но, вероятно, из маркетинговых соображений она придерживаются термина 4К. Но, чтобы не вступать в конфликт с настоящим стандартом DCI, они часто используют фразу 4K UHD, хотя некоторые пишут просто 4К.

Еще больше запутывает то, что , UHD фактически разделен на две части — 3840 х 2160 и затем значительно увеличенное разрешение 7680 х 4320, которое также называют UHD. Чтобы различать их используются термины 4K UHD и 8K, но, если быть более точным, 8K UHD должно быть переименовано в QUHD (Quad Ultra HD). Реальным решением был бы отказ от названия 4К и использование обозначения 2160р. Стандарты вещания и дисплеев всегда используют меньшее значение с буквами “i” или “p, в результате чего мы имеем 720p, 1080i, 1080p и так далее.

Хотя, скорее всего, уже слишком поздно менять обозначения, так как 4К телевизоры уже доступны по всему миру. Более важной проблемой является отсутствие контента для такого разрешения. Пока что лишь единицы, как Netflix и Amazon Instant Video предлагают нечто подобное. А ведь без качественного и доступного видео 4К и UHD вряд ли наберут популярность в ближайшее время.

А стоит ли брать что то выше Full HD?

Стоит, только при условии что у Вас есть достаточно источников видео 4К или UHD. Это могут быть как видеофайлы, так и провайдеры которые могут представить такой контент. Следует отметить что провайдеров предоставляющих такой контент пока немного.

Компания Apple начала заблаговременно добавлять в iTunes контент в качестве 4K HDR. Он начал появляться в iTunes для США и ряда других стран.

На платформе НТВ-ПЛЮС началось вещание телеканала Festival 4K. До этого времени канал не был доступен в России. Теперь абоненты НТВ-ПЛЮС могут смотреть Festival 4K на всей территории страны – от Калининграда до Курильских островов – в составе Базового пакета. Это третий телеканал сверхвысокой четкости на платформе оператора. Компания «НТВ-ПЛЮС» запустила вещание телеканалов в формате Ultra HD в апреле 2017 года и стала первым в России федеральным UHD-оператором.

Также размер экрана должен быть не меньше метра по диагонали. Пытаться рассмотреть четкость изображения размером с автомобиль довольно трудно через экран размером с ладошку.

Что еще следует учесть?

Очень простой факт. Тот что кино принято снимать в более широком стандарте:

Стандарты цифрового кино Стандарт Разрешение,

пикселей Соотношение

сторон Всего

пикселей Полнокадровый 4K 4096 × 3072 1,33:1 (4:3, 12:9) 12 582 912 Академический 4K 3656 × 2664 1,37:1 9 739 584 Ultra HD 3840 × 2160 1,78:1 (16:9) 8 294 400 Кашетированный 4K 3996 × 2160 1,85:1 (Flat) 8 631 360 DCI 4K 4096 x 2160 1,89:1 (256:135) 8 847 360 Широкоэкранный 4K 4096 × 1716 2,39:1 (Scope) 7 020 544

Т.е. если у вас появляются горизонтальные полосы — это значит что изначальный формат видео просто слегка не подошёл к Вашему устройству просмотра 🙂

Видео с размером 4К

Подсказка: Вам нужно запустить ролик и развернуть его на полный экран.